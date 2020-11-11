Son dakika haberleri | UNICEF: Beyrut Limanı'ndaki patlamadan etkilenen 33 binden fazla kişiye yardım edildi
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Son dakika haberleri | UNICEF: Beyrut Limanı'ndaki patlamadan etkilenen 33 binden fazla kişiye yardım edildi

11.11.2020 21:25 | Son Güncelleme: 11.11.2020 21:28
Son dakika haberleri | UNICEF: Beyrut Limanı'ndaki patlamadan etkilenen 33 binden fazla kişiye yardım edildi

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'da 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamadan etkilenen 33 binden fazla kişiye yardımda bulunduklarını ancak mağdurların büyük çoğunluğunun hala yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'da 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamadan etkilenen 33 binden fazla kişiye yardımda bulunduklarını ancak mağdurların büyük çoğunluğunun hala yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

UNICEF, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan etkilenen ailelere ve çocuklara yardıma ilişkin rapor yayımladı. Raporda, patlamadan etkilenen 7 bin 200'ü çocuk 33 binden fazla kişiye psiko-sosyal yardım sağlandığı belirtildi.

Çok sayıda çocuğun, ebeveynin ve bakıcının hala desteğe ihtiyacı olduğu vurgulanan raporda, yardım sağlanabilmesi için çocuk koruma programı dahil temel programlarda acil bir finansman artışının gerekli olduğu aktarıldı.

Raporda ifadelerine yer verilen UNICEF Lübnan Ofisi Temsilcisi Yukie Mokuo ise şunları kaydetti:

"Çocuklara ve ebeveynlerine psiko-sosyal destek sağlamak, insanların parçalanmış hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için hayati bir adımdır."

Mokuo, UNICEF ve ortaklarının patlamadan etkilenen binlerce çocuğu ve aileyi desteklediğini ancak halen ihtiyaçlarının bulunduğunu vurguladı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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