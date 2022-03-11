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Son dakika haberleri | UNICEF: 1 milyon çocuk savaştan kaçarak başka ülkelere sığındı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haberleri | UNICEF: 1 milyon çocuk savaştan kaçarak başka ülkelere sığındı

Son dakika haber... Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşın ülkedeki yaklaşık 7.5 milyon çocuğun yaşamını tehdit ettiğini belirtip 1 milyon çocuğun savaştan kaçarak başka ülkelere sığındığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşın ülkedeki yaklaşık 7.5 milyon çocuğun yaşamını tehdit ettiğini belirtip 1 milyon çocuğun savaştan kaçarak başka ülkelere sığındığını açıkladı.

UNICEF açıklamasında "Ukrayna'daki savaş, ülkenin 7,5 milyon çocuğunun yaşamları ve esenliği için acil ve büyüyen bir tehdit oluşturuyor. Savaş yoğunlaştıkça insani ihtiyaçlar her geçen gün katlanarak artıyor. Çocuklar öldürüldü. Çocuklar yaralandı. Aileleri çaresizce güvenlik ve koruma aradığı için 1 milyondan fazla çocuk Ukrayna'dan kaçtı" ifadelerini kullandı. Savaş sebebiyle evlerin, okulların, yetimhanelerin ve hastanelerin tahrip olduğunu belirten UNICEF, Ülkedeki altyapı tesislerinin zarar görmesiyle milyonlarca insanın temiz suya erişemediğini vurguladı.


Son dakika haberleri | UNICEF: 1 milyon çocuk savaştan kaçarak başka ülkelere sığındı

Son dakika haberleri | UNICEF: 1 milyon çocuk savaştan kaçarak başka ülkelere sığındı

Son dakika haberleri | UNICEF: 1 milyon çocuk savaştan kaçarak başka ülkelere sığındı

Son dakika haberleri | UNICEF: 1 milyon çocuk savaştan kaçarak başka ülkelere sığındı

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Dünya, Haberler

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