Son dakika haberleri: Ümraniye'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nda Ersin Polat idaresindeki 34 CSP 002 plakalı otomobil, Tezcan Caddesi kesişiminde, 34 SP 6120 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Polat otomobilde sıkışırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı, bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu