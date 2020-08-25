Son dakika haberleri! Ümraniye'de silahlı saldırı: 1 yaralı
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Son dakika haberleri! Ümraniye'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika haberleri: ÜMRANİYE'de kaldırımda oturanlara bir otomobilin içinden ateş açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Son dakika haberleri! Ümraniye'de silahlı saldırı: 1 yaralı
25.08.2020 03:52 | Son Güncelleme: 25.08.2020 03:55
ÜMRANİYE'de kaldırımda oturanlara bir otomobilin içinden ateş açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.

İddiaya göre Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi İmamı Şafi Sokak'ta saat 02.00 sıralarında kaldırımda oturan kişilerin üzerine bir otomobilden ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği İbrahim Doğanay ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Doğanay, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Şüpheli otomobilleri durduran polisler otomobilde geniş çaplı arama yaptı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri de detaylı inceleme yaparken kaçan saldırganların yakalanması için yoğun çalışma başlatıldı.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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