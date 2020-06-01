Son dakika haberleri! Ümraniye'de restoranda koronaya karşı 'paravanlı masa' önlemi
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Son dakika haberleri! Ümraniye'de restoranda koronaya karşı 'paravanlı masa' önlemi

Gelen son dakika haberine göre Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan kafe ve restoranlar yeniden açıldı.

Son dakika haberleri! Ümraniye'de restoranda koronaya karşı 'paravanlı masa' önlemi
01.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:05

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan kafe ve restoranlar yeniden açıldı. Korona virüse karşı üst düzey önlemlerin alındığı Ümraniye'de bir restoranda, masalara şeffaf sosyal mesafe paravanı yerleştirildi. Restorana gelen müşteriler ayrıca menü kitapçıklarına dokunmadan, telefonlarından karekodu okutarak dijital menü üzerinden siparişlerini verebiliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte 2 buçuk ay sonra yeniden faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda hizmet vermeye yeniden başlayan Ümraniye'de bulunan bir restoranda korona virüse yönelik sıra dışı önlemler alındı.

'DİJİTAL MENÜ' İMKANI

Alınan tedbirler kapsamında müşteriler ateşölçer cihazlarıyla ateşleri ölçüldükten sonra restorana alınıyor. Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde düzenlenen masalara oturan müşteriler, menü kitapçıklarına dokunmadan, telefonlarından karekodu okutarak dijital menü üzerinden siparişlerini verebiliyor.

MASALARDA 'SOSYAL MESAFE PARAVANLI' ÖNLEM

Restoranda alınan üst düzey tedbirler kapsamında sosyal mesafe kuralına göre ayarlanan 2'şer kişilik masalara 'şeffaf sosyal mesafe paravanı' konuldu. Bu sayede şeffaf paravanla birlikte müşteriler arasındaki etkileşim azaltılmış oluyor. Ayrıca restoranda jelatinli tabak, kaşık ve tuzluklarla müşteriye özel, tek kullanımlık sunumlar yapılıyor. Öte yandan, restoranda çalışan garsonlar ve şefler de maske, eldiven ve siperlik takarak müşterilerine hizmet veriyor.

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GELEBİLİRLER"

Restoran sahibi Himmet Polat, "Müşterilerimizin girişlerde ateşlerini ölçüyoruz. Maskesi olmayanlara maske veriyoruz. El dezenfektanlarını kullanıyorlar. Masalarımızda ise masaüstü seperatörlerimiz (şeffaf mesafe ayracı) var. Masa üstü ekipmanlarını tek kullanımlık olarak hazırladık. Tüm bardak ve servis tabaklarını jelatinin içine koyduk. İkinci bir kişi temas edemiyor. Masayı şeffaf bir seperatörle böldük. 4 kişilik masaya 2 kişi oturabiliyor. Müşterilerimiz gönül rahatlığıyla gelebilirler. Biz onları özledik, onlar da bizi özlemişler" dedi.

"PARAVANLAR VE MASALAR ÇOK GÜZEL DİZAYN EDİLMİŞ"

Müşterilerden Sevtap Kepoğlu, "Mekanı çok güzel yapmışlar. Zaten sürekli geldiğimiz bir mekandı. Paravanlar ve oturma yerleri çok güzel dizayn edilmiş, çok memnun kaldık. Diğer restoranların da bu tür fırsatları sağlamalarını istiyoruz. İnşallah bu hastalıktan kurtuluruz. Çok özledik böyle mekanlarda yemek yemeyi" diye konuştu. Diğer müşteriler de alınan tedbirlerden memnun olduklarını söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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