Son dakika haberleri: Ümraniye'de okullar sınavlar öncesi dezenfekte edildi
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Son dakika haberleri: Ümraniye'de okullar sınavlar öncesi dezenfekte edildi

Son dakika haberine göre Ümraniye'de okullar, bu hafta sonu yapılacak LGS ve gelecek hafta yapılacak YKS öncesinde Ümraniye Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

Son dakika haberleri: Ümraniye'de okullar sınavlar öncesi dezenfekte edildi
18.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:02

Ümraniye'de okullar, bu hafta sonu yapılacak LGS ve gelecek hafta yapılacak YKS öncesinde Ümraniye Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sınav öncesi okullar, bahçelerinden lavabolarına, merdiven korkuluklarından sınıflarına kadar temizlendi. Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, okulun bahçe ve çevresinde detaylı temizlik çalışması yaparken, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler ise okulun içini dezenfekte etti. Ortak kullanım alanları sınav öncesi tek tek temizlendi. Bu çalışmalar sınavların ardında da devam edecek.

Çalışmalarının tüm okullarda aralıksız sürdüğünü belirten Ümraniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli Uzman Biyolog İsmail Yıldız, "Ortak temas alanlarında itinalı bir şekilde dezenfekte çalışması yapmaktayız. Tüm velilerimiz ve öğrencilerimizin gönlü rahat olsun." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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