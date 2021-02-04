Son dakika haberleri | Ümraniye'de karısını silahla öldüren kişi aynı tabancayla intihar etti
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Son dakika haberleri | Ümraniye'de karısını silahla öldüren kişi aynı tabancayla intihar etti

04.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:09
Son dakika haberleri | Ümraniye'de karısını silahla öldüren kişi aynı tabancayla intihar etti

Gelen son dakika haberlerine göre Ümraniye'de karısını silahla öldüren kişi, aynı tabancayla hayatına son verdi.

Ümraniye'de karısını silahla öldüren kişi, aynı tabancayla hayatına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet H., dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde sokak arasında eşi Hatice H.'ye (45) henüz belirlenemeyen nedenle silahla peş peşe ateş etti.

Mehmet H., daha sonra aynı tabancayla intihar etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise çifti hastaneye kaldırdı.

Yapılan müdahaleye karşın Mehmet H. ve Hatice H. kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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