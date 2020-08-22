Son dakika haberleri | Ümraniye'de kağıt geri dönüşümü yapılan işletmede yangın
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Son dakika haberleri | Ümraniye'de kağıt geri dönüşümü yapılan işletmede yangın

Son dakika haberleri... Ümraniye ilçesinde kağıt geri dönüşümü yapılan işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Son dakika haberleri | Ümraniye'de kağıt geri dönüşümü yapılan işletmede yangın
22.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:20

Ümraniye ilçesinde kağıt geri dönüşümü yapılan işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Esenkent Mahallesi Kayhan Sokak'ta özel bir firmaya ait, kağıt geri dönüşümü yapılan işletmede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: AA

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