Son dakika haberleri... Ümraniye'de kağıt geri dönüşümü yapılan işletmede yangın Son dakika habere göre Ümraniye ilçesinde kağıt geri dönüşümü yapılan işletmede yangın çıktı.

Ümraniye ilçesinde kağıt geri dönüşümü yapılan işletmede yangın çıktı. Esenkent Mahallesi Kayhan Sokak'ta özel bir firmaya ait, kağıt geri dönüşümü yapılan işletmede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, söndürme çalışmaları devam ediyor. Kaynak: AA