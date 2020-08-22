Son dakika haberleri... Ümraniye'de kağıt geri dönüşümü yapılan işletmede yangın
Son dakika habere göre Ümraniye ilçesinde kağıt geri dönüşümü yapılan işletmede yangın çıktı.
22.08.2020 15:56 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:21
Ümraniye ilçesinde kağıt geri dönüşümü yapılan işletmede yangın çıktı.
Esenkent Mahallesi Kayhan Sokak'ta özel bir firmaya ait, kağıt geri dönüşümü yapılan işletmede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin, söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Kaynak: AA