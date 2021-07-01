Son dakika haberleri | Ümraniye'de bir iş yeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Ümraniye'de, ailesinin bir gündür haber alamadığı bir kişi, iş yerindeki asansör boşluğunda ölü bulundu.

Ümraniye'de, ailesinin bir gündür haber alamadığı bir kişi, iş yerindeki asansör boşluğunda ölü bulundu.

Yukarı Dudullu Mahallesi'nde, koltuk üretilen bir iş yerinde bir kişinin asansör boşluğuna düştüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri asansör boşluğundaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çıkardığı cesedin iş yeri sahibi Yıldırım Polat (35) ait olduğu polis ekiplerince tespit edildi.

Polat'ın hayatını kaybettiğini öğrenen bazı aile fertleri fenalık geçirirken, bazı yakınları arasında da gerginlik yaşandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan ailesinin hayatını kaybeden Polat'tan bir gündür haber alamadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu