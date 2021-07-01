Son dakika haberleri | Ümraniye'de bir iş yeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Ümraniye'de bir iş yeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu

Son dakika haberleri | Ümraniye'de bir iş yeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Ümraniye'de, ailesinin bir gündür haber alamadığı bir kişi, iş yerindeki asansör boşluğunda ölü bulundu.

Ümraniye'de, ailesinin bir gündür haber alamadığı bir kişi, iş yerindeki asansör boşluğunda ölü bulundu.

Yukarı Dudullu Mahallesi'nde, koltuk üretilen bir iş yerinde bir kişinin asansör boşluğuna düştüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri asansör boşluğundaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çıkardığı cesedin iş yeri sahibi Yıldırım Polat (35) ait olduğu polis ekiplerince tespit edildi.

Polat'ın hayatını kaybettiğini öğrenen bazı aile fertleri fenalık geçirirken, bazı yakınları arasında da gerginlik yaşandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan ailesinin hayatını kaybeden Polat'tan bir gündür haber alamadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
ESENYURT'TA HAREKETLİLİK
ESENYURT'TA HAREKETLİLİK
Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş bulundu: 4 gündür yemek yemedim
Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş bulundu: 4 gündür yemek yemedim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Şenol Güneş Diego Costa Aziz Yıldırım Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Ümraniye'de bir iş yeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 20:47:12. #1.16#

title