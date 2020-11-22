Ümraniye'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
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Ümraniye'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

22.11.2020 00:11 | Son Güncelleme: 22.11.2020 00:28

Ümraniye'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Ümraniye'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Esenkent Mahallesi, Ulutekin Sokak'ta bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri de evde mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı. Çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangında, dumandan etkilenen kişilere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Ümraniye'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Ümraniye'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Ümraniye'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Ümraniye'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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