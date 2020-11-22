Ümraniye'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Ümraniye'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Esenkent Mahallesi, Ulutekin Sokak'ta bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri de evde mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı. Çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangında, dumandan etkilenen kişilere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz