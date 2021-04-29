Son dakika haberi... Ümraniye'de bir camide çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem haberi... Ümraniye İMES Sanayi Sitesi Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ümraniye İMES Sanayi Sitesi Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Esenşehir Mahallesi'ndeki caminin alttan ısıtma sisteminde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle caminin zemininde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu