Son dakika haberi... Ümraniye'de bir camide çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi... Ümraniye'de bir camide çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Ümraniye İMES Sanayi Sitesi Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ümraniye İMES Sanayi Sitesi Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esenşehir Mahallesi'ndeki caminin alttan ısıtma sisteminde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle caminin zemininde hasar oluştu.

Son dakika haberi... Ümraniye'de bir camide çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Ümraniye'de bir camide çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Ümraniye'de bir camide çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Ümraniye'de bir camide çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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