Son dakika haberleri | ÜMRANİYE'DE BETON MİKSERİNİN EZDİĞİ KADIN YARALANDI -2

-Kaza anları kamerada.

Murat KORKMAZ/ - Ümraniye'de sokağa giriş yapan beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de öğle saatlerinde meydana geldi. Sokağa dönüş yapan beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadının bacakları beton mikserinin lastikleri altında sıkıştı. Çevredekiler kadına yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"KIZIN HAYATINI KURTARDIK ÇOK ŞÜKÜR"

Mikser altında kalan kadının yardımına koşan Cumali Yalın "Sebze reyonunda çalışıyordum. Sokağa giriş yaptı mikser. Kız da karşıya geçecekti. Yalnız sağına soluna bakmadan bir de kulağında kulaklık vardı. Mikser döndüğü zaman tekerin altında kalıyor. Çığlık sesini duyup geldim. Bir arkadaş sağ olsun o da koştu geldi. Bağırarak şoförü durdurduk çok şükür. Ayakları kırılmıştı teker üstündeydi. Sağlık ekipleri gelip müdahale ettiler hemen. O şekilde kızın hayatını kurtardık çok şükür. Akrabaları iyi olduğunu söylediler içimize de su serpildi. Büyük arabalar ve küçük olsun fark etmez. Yayalara biraz önem vermesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: ---------------Kaza anı-Röportaj -Sokaktan görüntü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı