Son dakika haberleri! Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı (4) - Haberler
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Son dakika haberleri! Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı (4)

AA, Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Son dakika haber: Ümraniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberleri! Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı (4)

Son dakika haberleri! Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı (4)

Son dakika haberleri! Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı (4)

AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel

Ümraniye, Yangın, İnfaz, Güncel, Haber

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