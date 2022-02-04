Son dakika haberleri! Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı - Haberler
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Son dakika haberleri! Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı

AA, Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel
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Son dakika haberleri! Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı

Son dakika haberlerine göre Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ümraniye, Kartal ve Pendik itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Dumandan etkilenen 11 hükümlü/tutuklu, ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri! Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı

Son dakika haberleri! Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı

Son dakika haberleri! Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel

Ümraniye, İtfaiye, Yangın, İnfaz, Güncel, Haber

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