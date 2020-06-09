Son dakika haberleri: -Ümraniye Belediye Başkanı tulumu giydi caddeyi temizledi- Ümraniye'de koronavirüs hijyeni gece...
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Son dakika haberleri: -Ümraniye Belediye Başkanı tulumu giydi caddeyi temizledi- Ümraniye'de koronavirüs hijyeni gece...

Son dakika habere göre -Ümraniye Belediye Başkanı tulumu giydi caddeyi temizledi Ümraniye'de koronavirüs hijyeni gece gündüz devam ediyor Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında Türkiye'de normalleşme takvimi 1 Haziran itibariyle başladı.

09.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:27

-Ümraniye Belediye Başkanı tulumu giydi caddeyi temizledi

Ümraniye'de koronavirüs hijyeni gece gündüz devam ediyor

İSTANBUL - Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında Türkiye'de normalleşme takvimi 1 Haziran itibariyle başladı. Henüz tamamen ortadan kalkmamış olan tehlike için vatandaşın önlemleri devam ederken Ümraniye Belediyesi de hijyen için gece saatlerinde cadde cadde sokak sokak temizlik yaptı. Belediye Başkanı Yıldırım'da fırçayı eline alarak temizliğe katıldı.

Megakent İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden birisi olan Ümraniye'de gece saatlerinde hummalı bir çalışma vardı. Salgından korunmak için en önemli husus olan hijyene dikkat eden Ümraniye Belediyesi ekipleri caddeleri deterjanlı suyla yıkadı ve dezenfektan işlemi yaptı.

Belediye Başkanı tulumu giydi fırçayı eline aldı

Belediye personeliyle birlikte temizlik çalışmasına katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye de gecenin 24'ünü geçtik. Salı gününe başladık, Alemdağ Caddesinde temizlikte çalışan arkadaşlarımızla birlikte sabunlu suyla yıkıyoruz. Koronavirüs nedeniyle zaten dezenfeksiyon işi üç bin iki yüz cadde ve sokakta hep devam etti. Şimdi daha da ince bir temizlikle bunları sonlandırıyoruz. Ben emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir tane de aracımız var o aracımızı bu sene yaptırmıştık. O da dezenfeksiyon işlemini yapıyor. Ümraniye'de vatandaşlarımız dikkat ediyor etmeye de devam edecek. Koronavirüs de birinci önemli olan hijyen ikincisi de sosyal mesafe. Son iki üç gün de vakalarda bir artma var maalesef insanlar bu sosyal mesafe kuralına pek uymuyor. Eğer tedbirlerle uyarlarsa Eylül ayına kadar inşallah bu salgın bitecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: -Ümraniye Belediye Başkanı tulumu giydi caddeyi temizledi- Ümraniye'de koronavirüs hijyeni gece...

Kaynak: İHA

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