Son dakika haber... Umman ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler son dönemde ivme kazandı (1) - Haberler
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Son dakika haber... Umman ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler son dönemde ivme kazandı (1)

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Umman ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler son dönemde iki ülke işadamlarının karşılıklı ziyaretlerinin artmasıyla dikkat çeken bir ilerlemeye tanık oldu.

Umman ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler son dönemde iki ülke işadamlarının karşılıklı ziyaretlerinin artmasıyla dikkat çeken bir ilerlemeye tanık oldu. Zufar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüseyin el-Bathari, AA muhabirine Umman-Türkiye arasındaki gelişen ticari ilişkileri değerlendirdi.

Son dakika haber... Umman ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler son dönemde ivme kazandı (1)

Son dakika haber... Umman ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler son dönemde ivme kazandı (1)

Son dakika haber... Umman ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler son dönemde ivme kazandı (1)

Son dakika haber... Umman ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler son dönemde ivme kazandı (1)

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AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri

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