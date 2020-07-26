Son dakika haberleri! Umman'da son 24 saatte 1147 yeni koronavirüs vakası Son dakika haberlerine göre Umman'da son 24 saatte 1147 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 1147 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 76 bin 5'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1147 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 76 bin 5'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13 artarak toplamda 384'e çıktı.

Kaynak: DHA