Son dakika haberleri! Umman'da son 24 saatte 1147 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberleri! Umman'da son 24 saatte 1147 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberlerine göre Umman'da son 24 saatte 1147 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika haberleri! Umman'da son 24 saatte 1147 yeni koronavirüs vakası
26.07.2020 15:20 | Son Güncelleme: 26.07.2020 16:35

Umman'da son 24 saatte 1147 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 76 bin 5'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1147 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 76 bin 5'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13 artarak toplamda 384'e çıktı.


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Kaynak: DHA

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