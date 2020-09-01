Son dakika haberleri! Ümit Erkek Judo Milli Takımı, Kovid-19 testinden geçti Son dakika spor haberine göre Samsun'da bireysel yükseklik kamp hazırlıklarını tamamlayan Ümit Erkek Judo Milli Takımı, salon antrenmanları öncesi koronavirüs (Kovid-19) testinden geçti.

Samsun'da bireysel yükseklik kamp hazırlıklarını tamamlayan Ümit Erkek Judo Milli Takımı, salon antrenmanları öncesi koronavirüs (Kovid-19) testinden geçti.

Kovid-19 pandemi normalleşme döneminde belirlenen sağlık kriterleri doğrultusunda, ilk hazırlık çalışmalarına Samsun'da bireysel yükseklik kampı ile başlayan Ümit Erkek Judo Milli Takımımız, salon antrenmanları öncesi Kovid-19 testinden geçti.

14 günlük yükseklik kampında karantina sürecini tamamlayan milli judocular, ikinci etap hazırlıklarına salonda randori çalışmaları ile devam edecek. Bu dönemde de sağlık kurallarına göre antrenman gerçekleştirecek ümit millilerin hazırlık kampı, 10 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: DHA