Son dakika haberleri! Uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan çeteye operasyon; 96 gözaltı
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Son dakika haberleri! Uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan çeteye operasyon; 96 gözaltı

Son dakika haberleri... TÜRKİYE'den Avrupa ülkelerine çeşitli yöntemlerle göçmen kaçakçılığı yapan suç çetesine yönelik İstanbul Merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 96 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan çeteye operasyon; 96 gözaltı
21.07.2020 09:54 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:58
TÜRKİYE'den Avrupa ülkelerine çeşitli yöntemlerle göçmen kaçakçılığı yapan suç çetesine yönelik İstanbul Merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 96 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin yurtdışına çıkışını sağladığı kişilerin arasında FETÖ/PDY ve PKK terör örgütüne üye olmaktan suç kaydı bulunan kişilerin de olduğu öğrenildi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan ve 'Kabataşlar' olarak bilinen suç çetesinin Türkiye'den Avrupa ülkelerine göçmen kaçaklığı yaptığını belirledi. Çete hakkında çalışma başlatan emniyet ekipleri, çalışmalar sırasında çete lideri ve üyelerinin polis takibine takılmamak için suçla alakalı olan görüşmelerini telefondan ziyade yüz yüze yaptıklarını tespit etti. Çete üyelerini teknik ve fiziki takibe alan polis, şüphelilerin hastane koridorlarında, otel lobilerinde, kafelerde buluştukları ve yolcuların para alışverişini, evrak teslimi ile görüşmelerini buralarda gerçekleştirdikleri belirlendi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA POLİSLER DE VAR

Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri 10 Temmuz günü İstanbul merkezli 17 ilde 121 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 96 şüpheli gözaltına alındı. Çete lideri ve çete üyelerinin FETÖ/PDY ile PKK terör örgütlerine üye olmak suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınanların arasında 1 aktif görevde polis memuru ile 2 emekli polis olduğu bildirildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 260 mermi, çeşitli ülkelere ait 59 pasaport, 129 cep telefonu, 8 hafıza kartı, 3 flaş bellek, 120 sim kart, 36 kullanılmamış sim kart, 4 laptop, 587 sayfa farklı ülke vatandaşlarına ait kimlik, pasaport ve vize bilgileri içeren belge, 2 şirket kaşesi ve 3 Polis Emeklileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tanıtım kartı ele geçirildi.

İKİ FARKLI İLLEGAL YÖNTEMLE YURTDIŞINA KAÇIRDIKLARI BELİRLENDİGöçmen kaçakçılığı yapan suç çetesinin Avrupa ülkelerinde akrabaları bulunan, askerlik çağına gelmiş fakat askere gitmek istemeyen, Türkiye'de suça karışmış ya da ceza alması beklenen kişileri ve FETÖ/PDY ile PKK terör örgütlerine üye olmaktan suç kaydı bulunan kişileri iki farklı illegal yöntemle yurtdışına kaçırdıkları belirlendi. Çetenin ilk yöntem olarak Türk vatandaşlarından vize istemeyen Arnavutluk, Sırbistan, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Bosna Hersek ülkelerine yasal olarak gönderdiği, ardından bu ülkelerde bulunan çete üyelerinin yardımı ile giden kişinin karayolu ya da dağlık arazilerden yaya olarak Avrupa ülkelerine illegal geçişinin sağlandığı öğrenildi. İkinci yöntem olarak ise Türkiye'den umuma mahsus pasaport ile balkan ülkelerine gönderdikleri kişilerin pasaportlarını Türkiye'ye geri getirdikleri pasaportların dış kabını sahtecilik yaparak devlet memuru statüsünde bulunan kişilere verilen yeşil statüdeki diplomatik pasaport olarak düzenledikleri, bu sayede Avrupa'daki sınır kontrollerinden sorunsuz bir şekilde geçişlerinin sağlandığı tespit edildi. 

SON 6 AYDA YAKLAŞIK 750 TÜRK VATANDAŞINI AVRUPA ÜLKELERİNE GÖNDERMİŞLERDüzenlenen sahte diplomatik pasaporttan şüphelenilmesi halinde gösterilmesi içinde üzerinde polis logosu bulunan Polis Emeklileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üye kartı ile polis muhabiri basın kartı hazırlandığı belirlendi. Suç çetesinin Avrupa'ya gitmek isteyen kişiler için ödeme gücüne göre bu yöntemlerden birini seçtikleri ve kişi başı 5 bin ila 10 bin Euro arasında bir fiyat karşılığında götürdükleri tespit edildi. Çetenin son 6 ayda yaklaşık 750 Türk vatandaşını Avrupa ülkelerine gönderdiği belirlendi.

23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIİstanbul Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 77 şüpheliden 23'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, 42'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 30 şüpheli ise adli makamlarca serbest bırakıldı. Firari olan çete lideri O.K.'nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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