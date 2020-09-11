Son dakika haberleri | Uluslararası GastroAntep Festivali'ne resmi açılış töreni Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Salgın dünyada çok güçlü bir şekilde devam ederken turizm anlamında pazarı açık, sistemi işleyen sınırlı birkaç ülkeden biriyiz.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Salgın dünyada çok güçlü bir şekilde devam ederken turizm anlamında pazarı açık, sistemi işleyen sınırlı birkaç ülkeden biriyiz." dedi.

Alpaslan, Batalhöyük Kafe'de düzenlenen 3'üncü Uluslararası GastroAntep Festivali resmi açılış töreninde, Gaziantep'in Türkiye'nin önemli marka şehirlerinden birisi olduğunu söyledi.

Gaziantep'in gastronomi konusunda olağanüstü mesafeler kat ettiğini, sadece Türkiye'de değil, dünyada marka haline geldiğini aktaran Alpaslan, "Gaziantep'e kentin lezzetini tatmaya insanlar koşarak her yerden geliyorlar. Pandemi koşullarında tabi bu biraz yavaşladı ama bu pandemi süreci elbette bitecek. Gaziantep lezzetine organik ve sağlıklı gıdayı da katmış olarak gastronomi konusundaki bu yükselişini daha da güçlendirerek devam edecek inşallah. Buna inanıyoruz, zaten bu yönde de çok güçlü çalışmalar var." diye konuştu.

Türkiye'nin turizm konusunda artan bir trend yakaladığını ifade eden Alpaslan, şunları söyledi:

"Biz Türkiye olarak turizmde son yıllarda parlayan bir düzey tutturduk. 2016'da yaşadığımız krizden sonra 2017, 2018 ve en son 2019'da çok güzel, parlak bir yıl geçirdik. Tabi bu da bize 2023 hedeflerimiz için ciddi motivasyon oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, önderliğinde, turizmin stratejik sektör ilan etmesiyle, ki bu kamudaki tüm kurum kuruluşların turizmin gelişmesi konusunda elinden gelen tüm gayretleri göstermesi anlamına geliyordu. Bir hedef koyduk ve bu hedefe 2018 ve 2019 sonuçları itibariyle çalışmalara baktığımızda emin adımlarla ilerliyorduk. 2020 de bizim için çok parlak bir yıl olacaktı. Pandemi birçok alanda oluğu gibi başta turizmde çok ciddi engeller ortaya koydu. Tabi biz 'Bu krizleri yaşadık, tüm dünya buna maruz kaldı, onun için de yapacak bir şey yok' demedik. 2021'de veya kriz sonrasında turizmimizi daha nasıl hızlandırırız, daha nasıl güçlendiririz, 2023 hedeflerimizden sapmadan nasıl ulaşırız anlayışı çerçevesinde, dünyada belkide bir ilk olarak ülkemize gelecek turistlerin sağlıklı, güvenli, bu salgın başta olmak üzere her türlü tehlikeden uzak bir şekilde tatillerini yapabilme imkanlarını getirmek üzere, turizmde sağlık sertifikasyon programını ortaya koyduk. Bunun neticesinde halen salgın dünyada çok güçlü bir şekilde devam ederken turizm anlamında pazarı açık, sistemi işleyen sınırlı birkaç ülkeden biriyiz."

Bakan Yardımcısı Alpaslan, gelecek yıla en avantajlı ülke olarak girmek istediklerini belirterek, "Bu sağlıklı turizm sertifikasyonu bize gösterdi ki salgın sonrası dünyada artık her şey belli kriterlere, belli ölçütlere bağlı olacak. Biz de turizm sertifika programımızı günün koşullarına göre güncelleyerek turizmde bir marka haline gelmek istiyoruz." dedi.

Diğer konuşmalar

Vali Davut Gül de kentin markalaşan ürünlerini öne çıkarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bu anlamda gastronomi gibi önemli bir potansiyeli elinde bulunduran kent için festivalin önemini anlatan Gül, "Burada gastronomi derken bir ekonomik kalkınmadan bahsediyoruz. Gaziantep'te potansiyel var, gıda ürünleri yetişiyor. Her sene yapılan etkinliklerde çok şey öğreniyor, öğretiyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise her şehrin bir hikayesi, bir kimliği olduğunu ve Gaziantep'in de çok özel yanları bulunduğunu söyledi.

Antep fıstığının bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğinin bilim insanlarınca tescillendiğini ifade eden Şahin, "Aslında Gaziantep aşıyı buldu, kentin lezzetleri doğal aşı. Bunları yediğiniz zaman vücudun bağışıklık sistemi güçleniyor ve sağlıklı lezzetin başkenti olma yolculuğumuz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da şehrin, tarım, gıda, sanayi üretimi, işletmeleri, turizm altyapısı ve markalaşma çalışmalarıyla en önemli gastronomi destinasyonlarından biri haline geldini ifade ederek, bunu dünya platformuna taşıyarak hak ettiği yeri alacağını dile getirdi.

Kaynak: AA