Son dakika haberleri | Uluslararası Demokratlar Birliği Türkiye'deki yangınlarda mağdur olanlar için yardım kampanyası başlattı
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Son dakika haberleri | Uluslararası Demokratlar Birliği Türkiye'deki yangınlarda mağdur olanlar için yardım kampanyası başlattı

Son dakika haberleri | Uluslararası Demokratlar Birliği Türkiye'deki yangınlarda mağdur olanlar için yardım kampanyası başlattı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen yangınlar nedeniyle Türk Kızılay'ı ile iş birliği içerisinde bir yardım kampanyası başlattı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen yangınlar nedeniyle Türk Kızılay'ı ile iş birliği içerisinde bir yardım kampanyası başlattı.

UID'den yapılan açıklamada, "Yangın bölgelerinde çalışmaları yürüten ekiplere ve mağdur olan vatandaşlara destek vermek üzere Türk Kızılay ile kooperatif kurarak yardım kampanyası başlatmış bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde çıkan yangınlar sonucu ormanlar ve yerleşim yerlerinin olumsuz etkilendiği vurgulanarak, "UID ailesi olarak ülkemize can olmak üzere Avrupa'da tüm mekanizmalarımızı harekete geçirdik. 'Avrupa'dan bir fidanlık bir nefes de sen ol' adlı kampanyamızla yaraların sarılmasına yardımcı olmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yardım yapmak isteyenlerin DE 26 5122 0700 1080 0000 01 numaralı IBAN'a havale yapabilecekleri kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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Son dakika haberleri | Uluslararası Demokratlar Birliği Türkiye'deki yangınlarda mağdur olanlar için yardım kampanyası başlattı - Haberler
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