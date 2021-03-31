Son dakika haberleri: Uluslararası Ceza Mahkemesi Fildişi Sahili davasında verilen beraat kararlarını onadı

Son dakika haberlerine göre Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Temyiz Dairesi, eski Fildişi Sahili Devlet Başkanı Laurent Gbagbo ve eski Gençlik Bakanı Charles Ble Goude hakkında 2019'da verilen beraat kararlarını onadı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Temyiz Dairesi, eski Fildişi Sahili Devlet Başkanı Laurent Gbagbo ve eski Gençlik Bakanı Charles Ble Goude hakkında 2019'da verilen beraat kararlarını onadı.

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Mahkeme'de bugün yapılan duruşmaya, Laurent Gbagbo ile Charles Ble Goude bizzat katıldı.

Temyiz dairesi, UCM Savcılığının, Gbagbo ile Goude hakkında verilen beraat kararına ilişkin itirazını değerlendirdi.

Suçların isnadında "son derece zayıf" delillere dayanıldığını belirten daire, itirazları reddederek, oy çokluğuyla beraat kararlarını onadı.

Temyiz Dairesi Başkanı Hakim Chile Eboe-Osuji beraat kararları kesinleşen Gbagbo ve Goude'nin Fildişi'ne güvenli bir şekilde gönderileceğini kaydetti.

İnsanlığa karşı suçlardan beraat

Gbagbo, 2010 yılındaki devlet başkanlığı seçimini kaybettikten sonra uluslararası baskılara rağmen görevini, seçimi kazanan Alassane Ouattara'ya devretmeyince ülkede çatışma çıkmıştı.

Gbagbo ve Ouattara taraftarları arasındaki çatışmalarda, 3 bin civarında kişinin öldüğü belirtilirken, Fildişi Sahili makamları tarafından 2011'de yakalanarak Lahey'deki mahkemeye teslim edilen Gbagbo ve Goude, devlet başkanlığı seçimi sonrasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle cinayet, tecavüz, işkence ve insanlığa karşı suç işlemek gibi suçlamalarla yargılanmıştı.

UCM, insanlığa karşı suç işlemekten yargılanan ilk devlet başkanı Gbagbo ile Goude hakkında 15 Ocak 2019'da, savcılık tarafından olaylarla ilgili yeterli delil sunulamadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Gbagbo ile Goude, şartlı ya da şartsız salıverilmeleri konusundaki belirsizlik nedeniyle o günden bu yana tutuklu bulunuyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger