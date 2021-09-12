Son dakika haberleri: Uluslararası Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali Denizli'de düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl Denizli'de düzenlenecek "Uluslararası Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali" yarın başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, festival sanatçıyı, halkı ve yerel yönetimleri bir araya getirerek kültürel çeşitliliğin korunması ile kültürler arası diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yapılıyor.

Denizli'de ilk kez düzenlenecek Uluslararası Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçı tanıtma kartı sahibi sanatçılar eserlerini sergileyerek, atölye ve performans gösterileri sunacak.

Etkinlikte, "Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye" sunumu da yapılacak.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı Festival Alanı'ndaki etkinlik, 13-19 Eylül'de ziyaretçileri ağırlayacak.