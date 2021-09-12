Son dakika haberleri: Uluslararası Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali Denizli'de düzenlenecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Uluslararası Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali Denizli'de düzenlenecek

AA / Eda Özdener - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Uluslararası Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali Denizli'de düzenlenecek

Son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl Denizli'de düzenlenecek "Uluslararası Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali" yarın başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl Denizli'de düzenlenecek "Uluslararası Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali" yarın başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, festival sanatçıyı, halkı ve yerel yönetimleri bir araya getirerek kültürel çeşitliliğin korunması ile kültürler arası diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yapılıyor.

Denizli'de ilk kez düzenlenecek Uluslararası Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçı tanıtma kartı sahibi sanatçılar eserlerini sergileyerek, atölye ve performans gösterileri sunacak.

Etkinlikte, "Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye" sunumu da yapılacak.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı Festival Alanı'ndaki etkinlik, 13-19 Eylül'de ziyaretçileri ağırlayacak.

AA / Eda Özdener - Son Dakika Haberleri
Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti

Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Yevgeniy Ziniçev
Magazin Seda Sayan Müge Anlı Beren Saat
Spor Kerem Aktürkoğlu Abdullah Avcı Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Mehmet Nuri Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Uluslararası Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali Denizli'de düzenlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 12:21:13. #1.11#