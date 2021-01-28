Son dakika haberleri! Uluslararası AF Örgütü, Fas'ta gözaltında tutulan aktivist Maati Muncib'in serbest bırakılması çağrısında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Uluslararası AF Örgütü, Fas'ta gözaltında tutulan aktivist Maati Muncib'in serbest bırakılması çağrısında bulundu

28.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:49
Son dakika haberleri! Uluslararası AF Örgütü, Fas'ta gözaltında tutulan aktivist Maati Muncib'in serbest bırakılması çağrısında bulundu

Son dakika habere göre Uluslararası AF Örgütü, Fas'ta gözaltında tutulan aktivist Maati Muncib'in "koşulsuz" olarak serbest bırakılması çağrısında bulunarak, yönetimi, gazeteci ve insan hakları savunucularına uygulanan baskıyı ve kısıtlamaları durdurmaya davet etti.

Uluslararası AF Örgütü, Fas'ta gözaltında tutulan aktivist Maati Muncib'in "koşulsuz" olarak serbest bırakılması çağrısında bulunarak, yönetimi, gazeteci ve insan hakları savunucularına uygulanan baskıyı ve kısıtlamaları durdurmaya davet etti.

Uluslararası Af Örgütü, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada, Fas'taki insan hakları durumu, baskı ve kısıtlamalara dikkat çekti.

Aralık 2020'de kara para aklamak suçlamasıyla gözaltına alınan Faslı aktivist Muncib'in "koşulsuz" olarak serbest bırakılmasının talep edildiği açıklamada, ülkede "kötüleşen insan hakları durumuna" da değinilerek, gazeteci ve aktivistlere uygulan baskı ve kısıtlamanın kınandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası AF Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Yardımcısı Amine Kalali, "Ülke dışından fonlanan bağımsız insan hakları ve gazeteci derneklerini hedef almak için düzenlenen ceza kanunu ve hukuksal düzenlemelerin durdurulmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kalali ayrıca, Faslı yetkililerden, "ülkedeki sivil toplum kuruluşlarına güvenli ve sorunsuz bir çalışma ortamı sağlamaları" talebinde bulundu.

Maati Muncib, Aralık 2020'de Fas savcılığının "kara para aklamak" suçlaması üzerine gözaltına alınmış ve gözaltı kararına uluslararası birçok insan hakları örgütü tepki göstermişti.

Muncib, daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu suçlamaları yalanlamış, bu suçlamalarla ülkedeki zorbalık ve yolsuzlukları ifşa ettiği için itibarının sarsılmasının amaçlandığını ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ebru Yaşar Guy Ritchie Özcan Deniz Jason Statham
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Türk Ankara Almanya İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Uluslararası AF Örgütü, Fas'ta gözaltında tutulan aktivist Maati Muncib'in serbest bırakılması çağrısında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 16:52:45. #1.16#
title