Son dakika haberleri: Uludağ yolunda görsel şölen - Haberler
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Son dakika haberleri: Uludağ yolunda görsel şölen

Son dakika haberleri: Uludağ yolunda görsel şölen
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a çıkan sürücüler muhteşem kar manzaralarını izleyerek zirveye çıkıyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a çıkan sürücüler muhteşem kar manzaralarını izleyerek zirveye çıkıyor.

Uludağ yolunda bulunan çam ağaçları karla kaplandı. Güneşin kendini göstermesiyle birlikte yolda ilerleyen sürücüler keyfine doyum olmayan kar manzaraları eşliğinde yolculuk ediyor. Ortaya çıkan muhteşem kar manzaraları gören herkesi kendine hayran bırakıyor. Sürücüler bu manzarayı doyasıya izlemek için manzaranın keyfini çıkartarak yavaş yavaş yolculuk ediyor. - BURSA

Son dakika haberleri: Uludağ yolunda görsel şölen

Son dakika haberleri: Uludağ yolunda görsel şölen

Son dakika haberleri: Uludağ yolunda görsel şölen

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uludağ, kar, Yerel, Haber

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