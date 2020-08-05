Son dakika haberleri... Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın Son dakika haberi... Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın

BURSA - Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yıldırım İlçesi Teferrüç mahallesinde bir evin bahçesine atılan mobilya atıkları bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın Uludağ'daki ormanlık alana ulaşmadan itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Teferrüç muhtarı vatandaşları bahçelerine çöp atmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA