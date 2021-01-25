Son dakika haberleri! Uludağ'da otelin çatısından düşen kar kütlesi kamerada
Son dakika haberleri... ULUDAĞ'da lodosun etkisiyle bir otelin çatısındaki kar kütlesi düştü.
ULUDAĞ'da lodosun etkisiyle bir otelin çatısındaki kar kütlesi düştü. 20 metrekarelik bir alanı kaplayan kar kütlesinin eriyerek düşme anı kameraya yansıdı.
Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'daki 2. Oteller Bölgesi'nde bulunan binalardan birisinin çatısında bulunan kar kütlesi düştü. Bölgede etkili olan lodos nedeniyle kar kütlesinin düşme anı bölgede ki kameralar tarafından kaydedildi. 20 metrekarelik bir alanı kaplayan kar kütlesinin düştüğü noktada kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. 2 yıl önce de Uludağ'da bir otelin çatısından düşen kar kütlesinin altında bulunan 6 kişi yaralanmıştı.
Görüntü dökümü
------------------Kar kütlesinin düşme anları
Haber: Gürkan DURAL/BURSA, - Kamera: BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL