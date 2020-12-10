Son dakika haberleri! Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfından ücretsiz dijital eğitim platformu
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Son dakika haberleri! Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfından ücretsiz dijital eğitim platformu

10.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:55
Son dakika haberleri! Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfından ücretsiz dijital eğitim platformu

Son dakika haberine göre Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, gençlerin kişisel ve akademik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla "Bilgi Ocakta" adlı ücretsiz dijital eğitim platformunu hayata geçirdi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, gençlerin kişisel ve akademik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla "Bilgi Ocakta" adlı ücretsiz dijital eğitim platformunu hayata geçirdi.

İstanbul Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamaya göre, vakıf tarafından Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın öncülüğünde hazırlanan dijital eğitim platformu ücretsiz olarak hizmete sunuldu.

Genel kültür, tarih, coğrafya, kültür sanat, müzik, spor, edebiyat, sinema ve dergi kategorilerinde hazırlanan içeriklerle gençlerin kişisel ve akademik gelişimine katkıda bulunması hedeflenen platformda bilgi yarışmaları da düzenleniyor.

Lise ve üniversiteye hazırlık, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) test çözümlerinin yer aldığı platformda, çocukların eğlenirken öğrenmesini sağlayacak aktiviteler de bulunuyor.

Ayrıca, Bilgi Ocakta dijital eğitim platformundan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Dergisi'nin sayılarına erişilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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