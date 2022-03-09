Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Marmaray duyurusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Marmaray duyurusu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Marmaray duyurusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini duyurdu.

İSTANBUL (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini duyurdu.

(Ömer Faruk Karataş/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, Marmaray, Mart, kar, Yerel, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title