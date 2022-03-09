Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Marmaray duyurusu
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini duyurdu.
İSTANBUL (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini duyurdu.
(Ömer Faruk Karataş/ İHA)
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