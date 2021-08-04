Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı tahlisiye botu ile yangına denizden müdahale etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı tahlisiye botu ile yangına denizden müdahale etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı tahlisiye botu ile yangına denizden müdahale etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce, 3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, 1 adet Rhib bot ve 1 römorkör ve toplam 38 personeli ile denizden su sağlama ve denizden müdahale gibi yöntemlerle orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce, 3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, 1 adet Rhib bot ve 1 römorkör ve toplam 38 personeli ile denizden su sağlama ve denizden müdahale gibi yöntemlerle orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Türkiye'nin dört bir yanında ortaya çıkan orman yangınları ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yangınla mücadelede bütün kurum ve kuruluşlarda üzerine düşen görevi yerine getirerek yangınları kontrol altına almaya çalışıyor. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından Marmaris ve Milas'ta devam eden yangınlara kıyıdan müdahale ediyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bölgede 3 hızlı tahlisiye botu, 1 adet Rhib bot, 1 römorkör ve toplam 38 personeli ile denizden su sağlama ve denizden müdahale gibi yöntemlerle orman yangınlarıyla mücadeleye destek veriyor.

YANGININ TERMİK SANTRALE ULAŞMAMASI İÇİN 2 CAN KURTARMA BOTU İLE MÜDAHALE EDİLDİ

KIYEM-2 ve KIYEM-6 hızlı can kurtarma botları, Kemerköy Termik Santrali yakınlarındaki söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla gece boyunca Ören Ufuk Tersanesi'nde tankerlere denizden su sağlarken, KIYEM-5 hızlı can kurtarma botuyla Marmaris'teki yangına denizden müdahale etti.

DESTEK GELMEYE DEVAM EDİYOR

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce, yangınla mücadeleye daha fazla destek aktarılacağı açıklanarak, 1 hızlı tahlisiye botu, 1 römorkör, 2 bin metre yangın hortumu, yangın pompaları ile ilave araç ve destek personeli de bölgeye intikal ettiği bildilrildi.

(Ömer Faruk Karataş - Mevlüt İşli/İHA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı tahlisiye botu ile yangına denizden müdahale etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı tahlisiye botu ile yangına denizden müdahale etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı tahlisiye botu ile yangına denizden müdahale etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı tahlisiye botu ile yangına denizden müdahale etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı tahlisiye botu ile yangına denizden müdahale etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı tahlisiye botu ile yangına denizden müdahale etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı tahlisiye botu ile yangına denizden müdahale etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı tahlisiye botu ile yangına denizden müdahale etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı tahlisiye botu ile yangına denizden müdahale etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı tahlisiye botu ile yangına denizden müdahale etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı tahlisiye botu ile yangına denizden müdahale etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı tahlisiye botu ile yangına denizden müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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