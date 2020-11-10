Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemi işlemlerini E-devlet ortamına aktarıyor
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Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemi işlemlerini E-devlet ortamına aktarıyor

10.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:08
Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemi işlemlerini E-devlet ortamına aktarıyor

Son dakika ekonomi haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dijital dönüşüm ile birlikte Türk Bayraklı gemilerde verilen hizmetin kalitesinin ve hızının artacağını belirterek, "Verilen e-devlet hizmetimiz sayesinde liman başkanlıklarında teması en aza indirerek;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dijital dönüşüm ile birlikte Türk Bayraklı gemilerde verilen hizmetin kalitesinin ve hızının artacağını belirterek, "Verilen e-devlet hizmetimiz sayesinde liman başkanlıklarında teması en aza indirerek; korona virüs ile mücadele kapsamında hem vatandaşımızın hem de personelimizin sağlığının korunmasına katkı sağlamış olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemi işlemlerinin E-devlet ortamına aktarılacağının bilgisini paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Geliştirdiğimiz e-devlet uygulaması ile Milli Gemi Sicili, Türk Uluslararası Gemi Sicili ve Bağlama Kütüğüne kayıtlı gemi ve su araçları ile alakalı başvuru, bilgi sorgulama ve ödeme gibi birçok işlemin vatandaşlarımızın liman başkanlıklarına gitmelerine gerek kalmadan elektronik ortamda geliştirmelerini sağlayacağız" denildi.

Yapılan açıklama şu bilgilere yer verildi:

"Bununla beraber, vatandaşımızın liman başkanlıklarına gitmesini gerektiren gemi satışı gibi işlemler için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 'Web Tapu' uygulamasına benzer şekilde, işlemlerin büyük bir bölümü ve kontrolü elektronik ortamda gerçekleştirilecek, vatandaşımız kendisine verilen randevu saatinde sadece imza atmak için liman başkanlığımıza gidecektir. Ayrıca, vatandaşımızın ulaşım, liman başkanlıklarında bekleme ve belge toplamak için harcayacağı süre önemli ölçüde azalarak sunduğumuz hizmetin kalitesi ve hızı artacaktır."

"Hizmetin kalitesi ve hızı artacak"

Gemi işlemlerinin E-devlet ortamına aktarılması ile ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu ise "Yeni e-devlet hizmetimiz ile vatandaşlarımız; bilgi sorgulama, ilk kayıt, nakil-terkin başvurusu, ödeme işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek. Verilen hizmetler sayesinde liman başkanlıklarında teması en aza indirerek; korona virüs ile mücadele kapsamında hem vatandaşımızın hem personelimizin sağlığının korunmasına da katkı sağlamış olacağız" açıklamasında bulundu. Bakan Karaismailoğlu, dijital dönüşümün gerçekleştirdiği diğer hizmetlerle birlikte Türk bayraklı gemilere sunulan hizmet kalitesinin daha da artacağını sözlerine ekledi. - ANKARA

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemi işlemlerini E-devlet ortamına aktarıyor
Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemi işlemlerini E-devlet ortamına aktarıyor
Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemi işlemlerini E-devlet ortamına aktarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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