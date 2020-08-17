Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Van'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Van'da

Son dakika gündem haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kış mevsiminde sürekli olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sıkıntısının yaşandığı Van-Bahçesaray kara yolunda, vatandaşların sorunsuz bir yolculuk yapabilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Van'da
17.08.2020 15:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:20

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kış mevsiminde sürekli olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sıkıntısının yaşandığı Van-Bahçesaray kara yolunda, vatandaşların sorunsuz bir yolculuk yapabilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Bakan Karaismailoğlu, ziyaret ettiği AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yıldır Türkiye'nin çok güzel başarılara imza attığını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Van-Bahçesaray kara yolu için çalışma başlattıkları müjdesini vererek, Van çevre yolu için de proje çalışmalarında belli bir aşamaya gelindiğini anlattı.

Dünyanın gıpta ile baktığı büyük projeleri gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Ülkemizin her noktasında, her köşesinde bir çalışmamız var. Özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı projeleri olarak bir gün Hakkari'de, bir gün Muğla'da, bugün de Van'dayız. Van'da çok değerli onlarca projeyi gerçekleştirdik. Yapımı devam eden önemli projelerimiz var. İnşallah Van'ın ihtiyacı olan daha nice projeleri hizmete alacağız. Yaptığımız projeler dünya çapında, mühendislik ölçeğinde çok önemli projeler. Hepsinde de bir el emeği göz nuru var. Arkadaşlarımız büyük emek ve özveriyle çalışıyorlar. Salgın sürecinde bile bütün dünya maske savaşları verirken bizler şantiyelerimizde bütün tedbirlerimizi aldık. Maske, mesafe ve temizlik şartlarını uyguladık. Şantiyelerimizi kapatmadan kesintisiz çalışıyoruz."

Önceki yıllarda projesi hazırlanan Van'daki çevre yoluna da değinen Karaismailoğlu, "Özellikle Van'ın çevre yolu ile ilgili hassasiyetini biliyoruz. Proje çalışmaları başlayalı belki uzun süre oldu ama belli bir aşamaya gelindi. Bugün de bu işin toplantısını yapıp, bunun planlamasını yapacağız. İnşallah bu yolu açmak bizlere nasip olur. Onun için canla başla çalışacağız, bununla ilgili bir endişeniz olmasın." dedi.

"Bizim projelerimiz gittiği yere hayat, canlılık kazandırıyor"

Türkiye'nin lider ülkeler arasına katılması için canla başla çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Vatana hizmet etmek bir nasip işidir. Bizlerde bu nasibi kazanmak, milletimizin hayır dualarını almak için canla başla çalışıyoruz. Ülkemiz çok büyük ve çok güçlü bir ülke. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza, liderimize çok şey borçluyuz. Allah ona uzun ömür nasip etsin. İnşallah onun liderliğinde ülkemiz inanılmaz işlere imza atarak, imkansızları başararak muasır medeniyetler seviyesine çıkacaktır. Bundan hiç kimsenin endişe olmasın. Son 18 yılda Van'da 8 buçuk milyar lira bir yatırım yapmışız. Devam eden yatırımlar da var. İnşallah bu terör belasını da başımızdan def ettik. Bölge inşallah vatanına ve milletine bağlı bir şekilde kardeşçe yaşayıp, bütün dünyanın nimetlerinden faydalanır. Bizim projelerimiz gittiği yere hayat, canlılık kazandırıyor. Ekonomi, istihdam, tarım ve hayvancılık gelişiyor. İnşallah biz de projelerimizi bitirdiğimizde bölgenin ekonomisine, tarımına ve turizmine katkıda bulunacağız. Huzur ve güvenle buradaki turizmi de belli bir seviyeye çıkarıp vatandaşlarımızın gelir seviyelerini de artırıp yaşam kalitesini yükselteceğiz. Ulaştırma, iletişim ve alt yapı bakımından Van'ın ihtiyacı olan bütün yatırımları konuşacağız. Bahçesaray yoluyla ilgili de arkadaşlarımız geçen hafta yerinde bir inceleme yaptılar. Konuyla ilgili projeleri ve yapılabilecek bütün işleri bir programla hazırlayıp bize sunacaklar. İnşallah Bahçesaraylıları da rahatlatacak bir program hazırlayacağız."

Programa, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile beraber, Van Garı'nı ziyaret etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var 3. Sayfa
Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı Ekonomi
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Magazin
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı Spor
Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı
İki bakan, 17 Ağustos'un yıl dönümünde simülasyonda depremi yaşadı Güncel
İki bakan, 17 Ağustos'un yıl dönümünde simülasyonda depremi yaşadı
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor Spor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
ABD savaş uçağı, Esed askerlerini vurdu: 1 ölü 2 yaralı
ABD savaş uçağı, Esed askerlerini vurdu: 1 ölü 2 yaralı
Diyarbakır'daki sosyal deneyle gündem olan 13 yaşındaki Mert konuştu: İyilik yapan, iyilik görür
Diyarbakır'daki sosyal deneyle gündem olan 13 yaşındaki Mert konuştu: İyilik yapan, iyilik görür
İkinci el araç alım satımında yeni dönem! Yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül'de başlayacak
İkinci el araç alım satımında yeni dönem! Yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül'de başlayacak
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Arsa tartışmasında gözü dönen amca, çifte cinayet sonrası dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
Arsa tartışmasında gözü dönen amca, çifte cinayet sonrası dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Mustafa Cengiz'den Mensah itirafı: Biz aramadık, o bizi aradı
Mustafa Cengiz'den Mensah itirafı: Biz aramadık, o bizi aradı
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Hacı Bektaş Donald Trump Aylin Nazlıaka
Magazin Hümeyra Cem Yılmaz Nihat Doğan Yeşim Salkım
Spor Nihat Özdemir Mecnun Otyakmaz Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Adana Bakan Deprem
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Van'da - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 15:42:53. #1.14#
title