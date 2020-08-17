Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Van'da Son dakika gündem haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kış mevsiminde sürekli olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sıkıntısının yaşandığı Van-Bahçesaray kara yolunda, vatandaşların sorunsuz bir yolculuk yapabilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kış mevsiminde sürekli olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sıkıntısının yaşandığı Van-Bahçesaray kara yolunda, vatandaşların sorunsuz bir yolculuk yapabilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Bakan Karaismailoğlu, ziyaret ettiği AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yıldır Türkiye'nin çok güzel başarılara imza attığını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Van-Bahçesaray kara yolu için çalışma başlattıkları müjdesini vererek, Van çevre yolu için de proje çalışmalarında belli bir aşamaya gelindiğini anlattı.

Dünyanın gıpta ile baktığı büyük projeleri gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Ülkemizin her noktasında, her köşesinde bir çalışmamız var. Özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı projeleri olarak bir gün Hakkari'de, bir gün Muğla'da, bugün de Van'dayız. Van'da çok değerli onlarca projeyi gerçekleştirdik. Yapımı devam eden önemli projelerimiz var. İnşallah Van'ın ihtiyacı olan daha nice projeleri hizmete alacağız. Yaptığımız projeler dünya çapında, mühendislik ölçeğinde çok önemli projeler. Hepsinde de bir el emeği göz nuru var. Arkadaşlarımız büyük emek ve özveriyle çalışıyorlar. Salgın sürecinde bile bütün dünya maske savaşları verirken bizler şantiyelerimizde bütün tedbirlerimizi aldık. Maske, mesafe ve temizlik şartlarını uyguladık. Şantiyelerimizi kapatmadan kesintisiz çalışıyoruz."

Önceki yıllarda projesi hazırlanan Van'daki çevre yoluna da değinen Karaismailoğlu, "Özellikle Van'ın çevre yolu ile ilgili hassasiyetini biliyoruz. Proje çalışmaları başlayalı belki uzun süre oldu ama belli bir aşamaya gelindi. Bugün de bu işin toplantısını yapıp, bunun planlamasını yapacağız. İnşallah bu yolu açmak bizlere nasip olur. Onun için canla başla çalışacağız, bununla ilgili bir endişeniz olmasın." dedi.

"Bizim projelerimiz gittiği yere hayat, canlılık kazandırıyor"

Türkiye'nin lider ülkeler arasına katılması için canla başla çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Vatana hizmet etmek bir nasip işidir. Bizlerde bu nasibi kazanmak, milletimizin hayır dualarını almak için canla başla çalışıyoruz. Ülkemiz çok büyük ve çok güçlü bir ülke. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza, liderimize çok şey borçluyuz. Allah ona uzun ömür nasip etsin. İnşallah onun liderliğinde ülkemiz inanılmaz işlere imza atarak, imkansızları başararak muasır medeniyetler seviyesine çıkacaktır. Bundan hiç kimsenin endişe olmasın. Son 18 yılda Van'da 8 buçuk milyar lira bir yatırım yapmışız. Devam eden yatırımlar da var. İnşallah bu terör belasını da başımızdan def ettik. Bölge inşallah vatanına ve milletine bağlı bir şekilde kardeşçe yaşayıp, bütün dünyanın nimetlerinden faydalanır. Bizim projelerimiz gittiği yere hayat, canlılık kazandırıyor. Ekonomi, istihdam, tarım ve hayvancılık gelişiyor. İnşallah biz de projelerimizi bitirdiğimizde bölgenin ekonomisine, tarımına ve turizmine katkıda bulunacağız. Huzur ve güvenle buradaki turizmi de belli bir seviyeye çıkarıp vatandaşlarımızın gelir seviyelerini de artırıp yaşam kalitesini yükselteceğiz. Ulaştırma, iletişim ve alt yapı bakımından Van'ın ihtiyacı olan bütün yatırımları konuşacağız. Bahçesaray yoluyla ilgili de arkadaşlarımız geçen hafta yerinde bir inceleme yaptılar. Konuyla ilgili projeleri ve yapılabilecek bütün işleri bir programla hazırlayıp bize sunacaklar. İnşallah Bahçesaraylıları da rahatlatacak bir program hazırlayacağız."

Programa, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile beraber, Van Garı'nı ziyaret etti.

Kaynak: AA