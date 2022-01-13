Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon ziyaretini değerlendirdi Açıklaması

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " Türkiye'nin gelişmişlik seviyesi, son 19 yıldır yapılan büyük ulaştırma altyapısının geldiği noktanın en önemli göstergelerinden bir tanesi Zigana Tüneli." dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli'nde ışık görme törenine katıldığını anımsatarak Trabzon genelinde devam eden projelerle ilgili ciddi derecede toplantılar yapma imkanı bulduklarını söyledi.

Yeni Zigana Tüneli'nde çok önemli bir aşamayı atlattıklarını belirten Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nin lojistik koridorlar ve ulaşım açısından önemine işaret ederek şöyle devam etti:

"Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin, Doğu Anadolu Bölgesi'ne, Orta Asya'ya ve İran'a bağlanması nedeniyle çok önemli güzergahlardan bir tanesi. 1987 yılında ilk 1700 metrelik Zigana Tüneli yapıldığında ne kadar büyük etkisi olduğunu o zaman bu işi hatırlayanların ne kadar sevince boğulduğunu hatırlarsınız. 2000 metrelerdeki kotu 1825 rakımlara indirerek 1700 metrelik tünel yapıldığında ne kadar sevindiğimizi, ama bugün geldiğimiz noktada kotu ve rakımı 600 metre daha küçülterek bin 200 metrelerde bağlantı yollarıyla birlikte 14,5 kilometrelik bir tünel. Türkiye'nin gelişmişlik seviyesi, son 19 yıldır yapılan büyük ulaştırma altyapısının geldiği noktanın en önemli göstergelerinden bir tanesi Zigana Tüneli. Zigana Tüneli ayrıca Karadeniz Bölgesi'nin bir Avrasya Tüneli diyebiliriz. Özellikle Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum üzerinden kuzey güney aksının çok önemli koridorlarından bir tanesi."

Bölgede ulaştırma altyapısına yönelik önemli yatırımların olduğuna dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, "Yine bu kuzey güney akslarının önemli mesafeler katetmiştik. Ovit ve Salmankaş Tünelleri, geçtiğimiz günlerde bir tüpünü açtığımız Eğribel Tüneli... Tabii bu kaliteli ve güvenli ulaşım altyapısı bizim ihracat rakamlarımıza çok ciddi şekilde etki ediyor. Dünyanın en büyük büyüme oranlarını yakalayan Türkiye'nin ulaştırma altyapısındaki etkinliği çok daha önemli. Ne kadar güçlü bir ulaşım altyapınız olursa sizin ekonominizdeki gelişmeleriniz, istihdamınız, ticaretiniz hızlı bir şekilde ilerleme sağlayabiliyor. Zigana Tüneli'ni inşallah yıl sonu itibarıyla açma hedefimiz doğrultusunda da önemli çalışmalarımız var." diye konuştu.

Karaismailoğlu, yapılan projelerin insanların yaşam kalitesinin artırılmasına, ekonominin ve istihdamın geliştirilmesine katkısı olacağına dikkati çekerek "2002 yılı öncesinde Türkiye genelinde 50 kilometre olduğunu düşünseniz bugün 14,5 kilometrelik Zigana Tüneli'nden bahsediyoruz. İki tüp olarak koyarsanız 29 kilometrelik tünelden bahsediyoruz. Hakikaten akla hayale gelmeyecek bütün projeler bir bir bitiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde ve yıllarda Türkiye çok daha büyük projelerle tanışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu ile Arsin Yatırım Adası'na yönelik bir görüşme yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, "Kendileri bizlere Arsin Yatırım Adası'nın geçmişiyle ilgili süreci özetleyen bir sunum yaptılar. İnşallah bu istişare ve görüşmelerimiz bundan sonrada devam edecek. Trabzon ve Türkiye için çalışmaya, büyük projeleri ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz. İnşallah hedefimiz dünyanın gelişmiş on ekonomisi arasına girmek. O da ticaretle, sanayiyle, turizmle, üretimle olacak. Bunlara altlık hazırlamak için de bitmek bilmeden Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Devam eden yatırımlardan Kanuni Bulvarı'nı en kısa sürede belirli bir aşamaya getirerek vatandaşın hizmetine sokmayı amaçladıkları ifade eden Karaismailoğlu, Trabzon Havalimanı'nın ise tam kapasite çalıştığını, yeni yatırım ve kapasitesinin artırılmasıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Karaismailoğlu, daha sonra Düzköy, Akçaabat, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.