Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Hayme Ana'nın kabrini ziyaret etti Son dakika habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'daki programı kapsamında Tavşanlı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'daki programı kapsamında Tavşanlı ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi, "devlet ana" diye anılan "Hayme Ana"nın kabrini ziyaret etti. Kaynak: AA