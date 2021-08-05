Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Yangınların ilk anından itibaren devletimiz olağanüstü bir seferberlik halinde olağanüstü çalışma...
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Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Yangınların ilk anından itibaren devletimiz olağanüstü bir seferberlik halinde olağanüstü çalışma...

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Yangınların ilk anından itibaren devletimiz olağanüstü bir seferberlik halinde olağanüstü çalışma...
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Yangınların ilk anından itibaren devletimiz olağanüstü bir seferberlik halinde olağanüstü çalışma gerçekleştiriyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Yangınların ilk anından itibaren devletimiz olağanüstü bir seferberlik halinde olağanüstü çalışma gerçekleştiriyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Dünyada ender görülen afetlerden bir tanesi var şu anda.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Dünyada ender görülen afetlerden bir tanesi var şu anda.
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