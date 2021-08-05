Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Yangınların ilk anından itibaren devletimiz olağanüstü bir seferberlik halinde olağanüstü çalışma...

Son dakika haberler... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Yangınların ilk anından itibaren devletimiz olağanüstü bir seferberlik halinde olağanüstü çalışma gerçekleştiriyor"