Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki incelemelerde...
Son dakika gündem haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki incelemelerde bulundu.
11.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:52
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki incelemelerde bulundu.
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Kaynak: AA