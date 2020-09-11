Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki incelemelerde... Son dakika gündem haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki incelemelerde bulundu. Kaynak: AA