Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki incelemelerde...
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Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki incelemelerde...

Son dakika gündem haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki incelemelerde bulundu.

11.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:52

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki incelemelerde bulundu.

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Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki incelemelerde...

Kaynak: AA

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