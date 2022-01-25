Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM köprüsü saat 13.00 itibariyle araç trafiğine açılacak" dedi.

Bir son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM köprüsü saat 13.00 itibariyle araç trafiğine açılacak" dedi.