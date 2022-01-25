Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM köprüsü saat 13.00 itibariyle araç trafiğine açılacak" dedi. - Haberler
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Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM köprüsü saat 13.00 itibariyle araç trafiğine açılacak" dedi.

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM köprüsü saat 13.00 itibariyle araç trafiğine açılacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM köprüsü saat 13.00 itibariyle araç trafiğine açılacak" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Adil Karaismailoğlu, Tragger, Politika, Haber

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