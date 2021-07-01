Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile ulaştırma sektöründe yeni bir çağın kapısını aralıyoruz (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile ulaştırma sektöründe yeni bir çağın kapısını aralıyoruz (1)

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile ulaştırma sektöründe yeni bir çağın kapısını aralıyoruz (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı'na alternatif bir güzergahın yapımının önemi gün gibi ortadır.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı'na alternatif bir güzergahın yapımının önemi gün gibi ortadır. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacaktır. Kanal İstanbul'un etkin, verimli ve süratli bir şekilde yapılmasını hedefliyoruz. Kanal İstanbul ile Türkiye'nin denizyolu taşımacılığındaki rolü güçlenecek. Karadeniz, Türk Ticaret Gölü haline dönüşecektir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde ilk kez düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi'ne katılan  Bakan Karaismailoğlu konuşmasında Kanal İstanbul'un önemine dikkat çekti. Karaismailoğlu, "Mevcut trafik yüküyle boğazda seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin nasıl tehdit altında olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Bölgesel ve global gelişmeler dikkate alındığında trafiğin 2050'li yıllarda 78 bin, 2070'li yıllarda 86 bine ulaşması bekleniyor. Bu gün için bile büyük sorun teşkil eden bu kadar geminin boğazdan geçmesi mümkün değildir. İstanbul Boğazı'na alternatif bir güzergahın yapımının önemi gün gibi ortadır" dedi.

"KANAL İSTANBUL, İSTANBUL BOĞAZI'NDAN 13 KAT DAHA GÜVENLİ OLACAKTIR"

Bakan Karaismailoğlu,  "Kanal İstanbul'un uzunluğu 45 kilometre, taban genişliği 275 metre ve derinliği 20,75 metre olacaktır. Proje tamamlandığında İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlaması ve boğazın tarihsel ve kültürel dokusunu korumasının yanı sıra, İstanbul Boğazı'nın trafik yükü hafifleyecek, Boğaz giriş ve çıkışlarında bugün için yaklaşık 2 güne ulaşan, ilerde çok daha artacak beklemeler azalacak. Şu an bile Marmara da boğazdan geçmeyi bekleyen onlarca geminin beklerken yarattığı çevre kirliliği çok büyük bir sorun olarak önümüzde duruyor. Gerçekleştirdiğimiz tüm modelleme ve similasyonlar göstermiştir ki, Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacaktır. Bu nedenle Kanal İstanbul, muhtemel bir deniz kazası sonrasında yaşanabilecek olayların önlenmesi açısından Türkiye için büyük önem arz etmektedir. Kanal İstanbul ile ulaştırma sektöründe yeni bir çağın kapısını aralıyoruz" diye konuştu. 

(Fotoğraf)


Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile ulaştırma sektöründe yeni bir çağın kapısını aralıyoruz (1)
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile ulaştırma sektöründe yeni bir çağın kapısını aralıyoruz (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Erdoğan: 'Yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah Kovid-19'la mücadelemizi çok daha güçlü şekilde sürdürecek, Türkiye'yi...
Erdoğan: "Yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah Kovid-19'la mücadelemizi çok daha güçlü şekilde sürdürecek, Türkiye'yi...
Otobüsteki taciz şüphelisi İstanbul Kart'tan yakalandı
Otobüsteki taciz şüphelisi İstanbul Kart'tan yakalandı
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Mesut Özil Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile ulaştırma sektöründe yeni bir çağın kapısını aralıyoruz (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 14:42:09. #1.16#

title