Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile ulaştırma sektöründe yeni bir çağın kapısını aralıyoruz (1)

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı'na alternatif bir güzergahın yapımının önemi gün gibi ortadır.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı'na alternatif bir güzergahın yapımının önemi gün gibi ortadır. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacaktır. Kanal İstanbul'un etkin, verimli ve süratli bir şekilde yapılmasını hedefliyoruz. Kanal İstanbul ile Türkiye'nin denizyolu taşımacılığındaki rolü güçlenecek. Karadeniz, Türk Ticaret Gölü haline dönüşecektir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde ilk kez düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi'ne katılan Bakan Karaismailoğlu konuşmasında Kanal İstanbul'un önemine dikkat çekti. Karaismailoğlu, "Mevcut trafik yüküyle boğazda seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin nasıl tehdit altında olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Bölgesel ve global gelişmeler dikkate alındığında trafiğin 2050'li yıllarda 78 bin, 2070'li yıllarda 86 bine ulaşması bekleniyor. Bu gün için bile büyük sorun teşkil eden bu kadar geminin boğazdan geçmesi mümkün değildir. İstanbul Boğazı'na alternatif bir güzergahın yapımının önemi gün gibi ortadır" dedi.

"KANAL İSTANBUL, İSTANBUL BOĞAZI'NDAN 13 KAT DAHA GÜVENLİ OLACAKTIR"

Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul'un uzunluğu 45 kilometre, taban genişliği 275 metre ve derinliği 20,75 metre olacaktır. Proje tamamlandığında İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlaması ve boğazın tarihsel ve kültürel dokusunu korumasının yanı sıra, İstanbul Boğazı'nın trafik yükü hafifleyecek, Boğaz giriş ve çıkışlarında bugün için yaklaşık 2 güne ulaşan, ilerde çok daha artacak beklemeler azalacak. Şu an bile Marmara da boğazdan geçmeyi bekleyen onlarca geminin beklerken yarattığı çevre kirliliği çok büyük bir sorun olarak önümüzde duruyor. Gerçekleştirdiğimiz tüm modelleme ve similasyonlar göstermiştir ki, Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacaktır. Bu nedenle Kanal İstanbul, muhtemel bir deniz kazası sonrasında yaşanabilecek olayların önlenmesi açısından Türkiye için büyük önem arz etmektedir. Kanal İstanbul ile ulaştırma sektöründe yeni bir çağın kapısını aralıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı