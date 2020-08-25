Son dakika haberleri | Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Bu afetlerin yaşanmaması için daha ciddi tedbirler alacağız"
Son dakika politika haberine göre Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Bu afetlerin yaşanmaması için daha ciddi tedbirler alacağız" "Kayıplarımızı geri getiremeyeceğiz ama yaralarımızı saracağız" "Şu an kapalı olan hiçbir yolumuz yok, bazı köylerimizde sıkıntılar var"
25.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:38
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Bu afetlerin yaşanmaması için daha ciddi tedbirler alacağız"
"Kayıplarımızı geri getiremeyeceğiz ama yaralarımızı saracağız"
"Şu an kapalı olan hiçbir yolumuz yok, bazı köylerimizde sıkıntılar var"
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Kaynak: İHA