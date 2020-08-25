Son dakika haberleri | Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Bu afetlerin yaşanmaması için daha ciddi tedbirler alacağız" Son dakika politika haberine göre Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Bu afetlerin yaşanmaması için daha ciddi tedbirler alacağız" "Kayıplarımızı geri getiremeyeceğiz ama yaralarımızı saracağız" "Şu an kapalı olan hiçbir yolumuz yok, bazı köylerimizde sıkıntılar var"

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Bu afetlerin yaşanmaması için daha ciddi tedbirler alacağız" "Kayıplarımızı geri getiremeyeceğiz ama yaralarımızı saracağız" "Şu an kapalı olan hiçbir yolumuz yok, bazı köylerimizde sıkıntılar var" Kaynak: İHA