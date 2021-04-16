Son dakika haberleri: Ulaş'ta Kovid-19 değerlendirme toplantısı düzenlendi
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Son dakika haberleri: Ulaş'ta Kovid-19 değerlendirme toplantısı düzenlendi

Son dakika haberleri: Ulaş'ta Kovid-19 değerlendirme toplantısı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ın Ulaş İlçesinde Kaymakam Cengiz Nayman kurum amirleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme toplantısı düzenledi.

Sivas'ın Ulaş İlçesinde Kaymakam Cengiz Nayman kurum amirleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme toplantısı düzenledi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda salgınla mücadele sürecinde yapılan çalışmalar ve sonuçları değerlendirildi.

Toplantıda vatandaşların sağlığını korumak amacıyla alınması gereken tedbirler de görüşüldü.

Nayman, salgın döneminde kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm sağlık tedbirlerini kurum müdürleri ve çalışanların tavizsiz uygulamasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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