Son dakika haberleri: Ulaş'ta konteyner evde yangın
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Son dakika haberleri: Ulaş'ta konteyner evde yangın

Son dakika haberleri: Ulaş'ta konteyner evde yangın
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kovalı köyünde bir konteyner ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kovalı köyünde bir konteyner ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İrşadi Hatunoğlu'na ait konteyner evde, kapı önünde şarja konulan araç aküsünün patlaması nedeniyle yangın çıktı.

Patlama sesini duyarak dışarı çıkan Hatunoğlu, Ulaş Belediyesi itfaiyesine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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