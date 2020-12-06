Son dakika haberleri: Ulaş Kaymakamı Nayman, uygulama noktasını ziyaret etti, esnafı denetledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Ulaş Kaymakamı Nayman, uygulama noktasını ziyaret etti, esnafı denetledi

06.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:24
Son dakika haberleri: Ulaş Kaymakamı Nayman, uygulama noktasını ziyaret etti, esnafı denetledi

Son dakika haberler: Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının ardından uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti, esnafı denetledi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının ardından uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti, esnafı denetledi.

Nayman, ilçe girişinde görev yapan güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyerek, vatandaşları tedbirler konusunda uyarmalarını, kurallara uymayanlara gereğini yapmalarını istedi.

Sürücü ve yolculara tedbirler konusunda uyarılarda bulunan Nayman, daha sonra 10.00-17.00 saatlerinde mesailerine devam eden market, fırın, kasap, manav ve paket servis hizmeti veren lokantalarda incelemelerde bulundu ve maske dağıttı.

Sosyal mesafe, hijyen ve maskesiz müşteri alınmaması konusunda esnafı uyaran Nayman, esnafın Kovid-19 konusunda duyarlı olması, hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını düşünerek hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Nayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemizde yetkili bütün kurumlarımız etkin şekilde sahada denetimlerini gerçekleştiriyor. Halkımız sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda çok duyarlı, kurallara riayet etmekteler. Bu kapsamda da ilçemizde virüs vakasına az sayıda rastlanmakta." diye konuştu.

Nayman, denetimlerin aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

Nayman'a İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Kaymakam Çelik, jandarma karakolunu ziyaret etti
Son dakika haberi: Kaymakam Çelik, jandarma karakolunu ziyaret etti
Son dakika haber: Bakan Soylu: 'Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var'
Son dakika haber: Bakan Soylu: "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var"
Kaymakam Yurt sokakları denetledi
Kaymakam Yurt sokakları denetledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Gonca Vuslateri Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Erol Bulut Gökhan Gönül Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Bursa Aralık Antalya Hatayspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Ulaş Kaymakamı Nayman, uygulama noktasını ziyaret etti, esnafı denetledi - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 18:26:35. #1.15#
title