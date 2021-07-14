Son dakika haberleri! Ulaş ilçesinde çıkan ot yangını maddi hasara neden oldu
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Son dakika haberleri! Ulaş ilçesinde çıkan ot yangını maddi hasara neden oldu

Son dakika haberleri! Ulaş ilçesinde çıkan ot yangını maddi hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sivas'ın Ulaş ilçesi Tarım İşletmesi Müdürlüğüne bağlı ağılda çıkan ot yangını maddi hasara neden oldu.

Sivas'ın Ulaş ilçesi Tarım İşletmesi Müdürlüğüne bağlı ağılda çıkan ot yangını maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Karaçayır mevkiinde, koyun ağılının yakınlarında bulunan bir saman deposunda bilinmeyen bir nedenle yangını çıktı.

Balyalarda başlayan yangın, Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında maddi hasar meydana geldi.

Son dakika haberleri! Ulaş ilçesinde çıkan ot yangını maddi hasara neden oldu
Son dakika haberleri! Ulaş ilçesinde çıkan ot yangını maddi hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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