Son dakika haberleri | Ulaş Gölü'nde "kış" sessizliği
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Son dakika haberleri | Ulaş Gölü'nde "kış" sessizliği

04.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:30
Son dakika haberleri | Ulaş Gölü'nde

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde ilkbahar ve yaz mevsiminde vatandaşların uğrak mekanı olan göl, kış mevsiminde sessizliğe büründü.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ilkbahar ve yaz mevsiminde vatandaşların uğrak mekanı olan göl, kış mevsiminde sessizliğe büründü.

İç Anadolu Bölgesi'nde yerli ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan önemli sulak alanlardan Ulaş Gölü'nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.

2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen göle ilkbahar ve yaz aylarında gelen göçmen kuşlar da kış mevsiminde sıcak yerlere göç etti.

Sivas'a 38 kilometre uzaklıkta yer alan ve mesire alanı olarak da kullanılan göl çevresinde sessizlik hakim oldu.

Göldeki tesisin işletmecisi Kemal Aslan, havaların soğumasıyla göl kıyısındaki piknik alanlarının ve kameriyelerin boş kaldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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