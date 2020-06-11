Son dakika haberleri | Ula'da törenle 1080 avokado fidanı toprakla buluşturuldu
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Son dakika haberleri | Ula'da törenle 1080 avokado fidanı toprakla buluşturuldu

Bir son dakika haberine göre Ula İlçesinde 51 dekar araziye 1080 avokado fidanı dikildi.

Son dakika haberleri | Ula'da törenle 1080 avokado fidanı toprakla buluşturuldu
11.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:32

Ula İlçesinde 51 dekar araziye 1080 avokado fidanı dikildi.

Akyaka Mahallesi, İnişdibi mevkisinde Turan Şahin'e ait arazide tropikal meyve fidanlarının dikimi için tören düzenlendi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ın da katıldığı törende 51 dekar araziye, 5 çeşit 1080 avokado fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Saylak, törende yaptığı konuşmada, Muğla'nın coğrafi olarak çok avantajlı bir bölge olduğunu söyledi.

Kentin deniz seviyesinden 2 bin rakıma kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğunu belirten Saylak, "Özellikle bölgemizin kalkınmasında ve istihdamına katkısında katma değeri yüksek ürün yetiştiriciliği çok önemli. Üretimin her alanında varız ve her zaman üreticimizin yanındayız." dedi.

Üretici Şahin ise Fenerbahçe Spor Klübünde yöneticilik yaptığını, Fenerbahçe Koleji ve Fenerbahçe Üniversitesinin kurucularından olduğunu kaydetti.

Yaptığı araştırmalar sonunda arazisinde avokado yetiştirmeye karar verdiğini anlatan Şahin, "Okullarımızda çocukların tarım alanında eğitim almasına çok önem veriyorum. Kurduğum bu bahçeyi de ileride tarım alanında bir eğitim merkezi haline getirmek istiyorum." diye konuştu.

Şahin, kendisine destek veren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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