Son dakika haberleri | Ukrayna uzaya uydu göndermek için SpaceX'le görüşüyor
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Son dakika haberleri | Ukrayna uzaya uydu göndermek için SpaceX'le görüşüyor

12.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:56
Son dakika haberleri | Ukrayna uzaya uydu göndermek için SpaceX'le görüşüyor

Son dakika haber: Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy, aralık ayında uzaya Ukrayna üretimi uydu göndermek için Elon Musk'ın firması SpaceX ile görüştüklerini belirtti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy, aralık ayında uzaya Ukrayna üretimi uydu göndermek için Elon Musk'ın firması SpaceX ile görüştüklerini belirtti.

Uruskiy, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, Dnipro şehrindeki uydu çalışmalarını şahsen ziyaret edip incelemelerde bulunduğunu aktardı.

Uydunun nerdeyse hazır olduğunu ve son analizlerden geçmesi gerektiğini söyleyen Uruskiy, uyduyu aralıkta göndermek için SpaceX firmasıyla görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Uruskiy, konunun önemine dikkati çekerek ülkesinin en son 10 sene önce uydu gönderdiğini hatırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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