Son dakika haberleri! Ukrayna ordusu askerleri Donbas'ta cephelerini korumaya devam ediyor - Haberler
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Son dakika haberleri! Ukrayna ordusu askerleri Donbas'ta cephelerini korumaya devam ediyor

AA / Anatoliy Stepanov - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Cepheden detaylar KİEV (AA) Donbas krizinin çözümüne ilişkin görüşmeler sürerken Donetsk'te Svitlodarsk bölgesindeki cephelerinde Ukrayna ordusu askerleri bölgelerini savunmaya devam ediyor.

Cepheden detaylar KİEV (AA) Donbas krizinin çözümüne ilişkin görüşmeler sürerken Donetsk'te Svitlodarsk bölgesindeki cephelerinde Ukrayna ordusu askerleri bölgelerini savunmaya devam ediyor.

-Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri! Ukrayna ordusu askerleri Donbas'ta cephelerini korumaya devam ediyor

Son dakika haberleri! Ukrayna ordusu askerleri Donbas'ta cephelerini korumaya devam ediyor

Son dakika haberleri! Ukrayna ordusu askerleri Donbas'ta cephelerini korumaya devam ediyor

AA / Anatoliy Stepanov - Son Dakika Haberleri

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