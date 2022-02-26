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Son dakika haberleri: Ukrayna İçişleri: 3 bin Rus askeri öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haberleri: Ukrayna İçişleri: 3 bin Rus askeri öldürüldü

Son dakika dünya haberine göre Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan çatışmaların 3. gününde yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusunun Rus güçleriyle çatışması sonrasında ülke genelinde 3 bin Rus askerinin öldürüldüğü ve 14 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan çatışmaların 3. gününde yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusunun Rus güçleriyle çatışması sonrasında ülke genelinde 3 bin Rus askerinin öldürüldüğü ve 14 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı bu sabah yerel saatle 06.00 itibariyle Ukrayna ordusunun ülke genelinde 3 bin Rus askerini öldürdüğü, 14 savaş uçağını ve 8 helikopteri düşürdüğü açıklandı. Bakanlık çatışmaların devam ettiğini belirterek 102 Rus tankı ve  536 zırhlı askeri aracı imha ettiklerini ifade etti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı açıklamayı teyit ederek Rus ordusunun sınır bölgelerindeki birliklerinin yerini değiştirmeye başladığını vurguladı.

KARADENİZ KIYISINDA ÇATIŞMA

Bakanlık ayrıca Rus ordusunun Karadeniz ve Tuna Nehri kıyıları boyunca insansız hava araçlarıyla keşif yaptığını açıkladı. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı Deniz Muhafızları gemisinin Odessa yakınlarındaki Çornomorsk kıyılarında devriye gezdiğini, zaman zaman sıcak çatışmanın yaşandığı ve Rus ordusuna ait insansız hava aracını düşürdüğü ifade edildi.


Demirören Haber Ajansı - Dünya

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