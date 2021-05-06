Son dakika haberleri! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
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Son dakika haberleri! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Son dakika haberleri! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile başkent Kiev'de bir araya gelldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile başkent Kiev'de bir araya gelldi.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Blinken'ı Avrupa'nın bu kısmındaki ilk resmi ziyaretinde karşılamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bakan Kuleba, Orta Avrupa ve Karadeniz bölgelerindeki demokratik müttefikler olarak Ukrayna ve ABD'nin bağlarını güçlendirmenin, iki ülkenin halkları ve Avrupa-Atlantik Bölgesi'nin güvenlik ve refahına önemli katkı sağladığını belirtti.

Ayrıca Blinken ve Kuleba, Anma Duvarı'na giderek Ukrayna uğruna hayatını kaybeden askerler için çiçek bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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